Ukrayna ordusu iki istiqamətdə əks-hücuma keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujnı açıqlama verib. O bildirib ki, ordu Xarkov və İzyum istiqamətində irəliləməyə başlayıb. Komandanın sözlərinə görə, Kreminna, Popasna və Torske rayonları istiqamətində döyüşlər davam edir.

Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna ordusunun əks hücuma keçmək üçün dəstək gözlədiyini və hərbi dəstək gələndən sonra irəliləyəcəyini açıqlamışdı.

