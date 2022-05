Hamilələrdə qadın həm özünü, həm də körpəni dəmirlə təmin etməlidir. Doğuş zamanı körpədə anadan alınan 300 mq dəmir toplanır.

Yenidoğulmuşlar üçün dəmir mənbəyi ana südüdür. Dəmir sinir toxumasının da formalaşmasında iştirak edir.

