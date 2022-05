Bakıda tikinti-interyer materialları satışı ilə məşğul olan şirkətin rəhbəri qəfil vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1985-ci il təvəllüdlü Nurlan Yaşaroğlu ürək tutması səbəbindən dünyasını dəyişib.

Həmçinin, həvəskar musiqiçi kimi fəaliyyət göstərən Nurlan "Yasharoghlu NN Group" MMC-nin rəhbəri idi. O, sosial şəbəkə səhifəsində ölümündən bir neçə saat əvvəl canlı ifasını paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.