Dövlət Neft Fondu iki yatağın gəlirlərini AÇIQLADI

Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yatağı üzrə gəlirlərini açıqlayıb.

Fonddan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, cari ilin yanvar-may ayında AÇG yatağından 2898 mln ABŞ dolları məbləğində gəlir əldə edilib.

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından (qaz və kondensatın satışından) əldə etdiyi gəlirləri 405 475 min ABŞ dolları təşkil edib.

"Şahdəniz" yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirləri isə cari ilin yanvar-may tarixlərində 96 995 min dollar olub.

