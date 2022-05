Xəbər verdiyimiz kimi, UEFA Avropa Konfrans Liqasının finalçıları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mübarizəni dayandıran Fransa "Marsel"nin azarkeşləri UEFA-nı mafiya adlandıraraq təşkilatı sərt tənqid ediblər.

Qeyd edək ki, Niderland "Feyenoord"u Fransada "Marsel"lə üz-üzə gəlib. İlk görüşdə 3:2 hesablı qələbə qazanan Rotterdam təmsilçisi səfərdə qolsuz heç-heçəyə nail olaraq, finala yüksəlib. Nəticədə "Marsel" mübarizəni dayandırıb.

