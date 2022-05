Özbəkistan sərhədçiləri Qırğızıstan ərazisinə atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan ordusu məlumat yayıb. Bildirilir ki, özbək sərhədçilərin atəş açması nəticəsində 3 kəndli həlak olub. Məlumata görə, sərhədçilər Cəlal-Abad kəndini hədəfə alıb. Hadisənin səbəbləri açıqlanmayıb.

Açıqlamada qeyd edilir ki, iki ölkənin sərhədçiləri hadisəni müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər.

