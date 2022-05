Azərbaycanlı gənc bəstəkar qəfil VƏFAT ETDİ / YENİLƏNİB

Azərbaycanlı gənc bəstəkar və söz yazarı Sahilə Qurbanova vəfat edib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, uzun zamandır epilepsiyadan əziyyət çəkən sənətçi gecə yuxuda ikən dünyasını dəyişib.

S.Qurbanova sonuncu dəfə müğənni Nərmin Kərimbəyova üçün "Mənə zaman ver" adlı mahnını ərsəyə gətirib.

İfaçı da bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib:

"Bilmirəm nə deyim, Allah rəhmət etsin kəlməsi heç yaraşmır gənc istedada. Balaların yetim qaldı. Çox heyif səndən. Heç istəməzdim buna inanım. Sən həmişə gözəl bəstələrində yaşayacaqsan. "Mənə zaman ver" mahnısı üçün həmişə minnətdar olacam. Gözəl ürəkli insan, bu mahnını sevgi ilə yaşadacam. Başqa heç nə gəlmir əlimdən. İlk dəfə eşidən kimi anladım ki, bu, mənim mahnımdır. Kaş, çox yaşayıb, çox yaradardın".

