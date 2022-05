Macarıstan Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya paketini dəstəkləməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban belə açıqlama verib. O bildirib ki, ölkəsi Rusiya neftini əhatə edən sanksiyaların şərtlərini bu şəkildə qəbul etməyə hazır deyil.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin 6-cı sanksiya paketi Rusiya neftini hədəfə alıb.

