Çin yerin müşahidəsi layihəsi çərçivəsində kosmosa daha bir neçə peyk göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyklər artıq nəzərdə tutulan mövqeyə çatıb. Məlumata görə, peyklərdən mülki məqsədlər üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, layihənin əsası 2010-cu ildə qoyulub. Bu layihə çərçivəsində ilk peyk kosmosa 2013-cü ildə göndərilib.

