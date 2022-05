“55 ildən coxdur ki, Dövlət Departamenti xarici əlaqələr sahəsində çalışan peşəkarların əməyini qeyd edir. Səfir Örl Litzenberger Bakıdakı komandasına göstərdiyi fəaliyyətə görə təşəkkür edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“O, ABŞ uğrunda canlarını fəda etmiş diplomat həmkarlarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib”, - səfirlikdən qeyd olunub.

