Ukrayna ordusu Qara dənizdə daha bir rus gəmisini vurdu: Rusiya xilasediciləri təcili bölgəyə göndərdi

Qara dənizdə Rusiya donanmasına məxsus Admiral Makarov freqatı Ukrayna ordusu tərəfindən Neptun raketləri ilə vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ukraynalı deputat Oleksiy Qonçarenko açıqlama verib. Onun iddiasına gəmi İlan adası sahillərində vurulub. Rusiya tərəfi əraziyə çox sayda təyyarə və xilasedici göndərib. Deputatın iddiasına görə, döyüş gəmisi ağır zərbə alsa da, hələlik batmayıb. Hadisə barədə rəsmi açıqlama yoxdur.

Qeyd edək ki, ötən ay Ukrayna ordusu Neptun raketləri ilə Rusiyanın “Moskva” kreyserini vurmuşdu.

