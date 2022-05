Almaniya Ukraynaya 7 Haubitsa göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir i, bu barədə Almaniyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Ukraynaya silahların göndərilməsi barədə razılıq əldə edilib. Haubitsa silahlarının istifadəsinə dair ukraynalı hərbçilərə təlimlər də keçiləcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Hollandiya Ukraynaya 5 Haubitsa göndərəcəyini açıqlayıb.

