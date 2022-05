Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Pirallahı rayonunda ümumi uzunluğu 4,6 kilometr olan 3 küçəni təmir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Məlumata görə, təmir işləri rayonun Kamil Rzayev (2,26 kilometr), Yavər Əliyev (1,76 kilometr) küçələri və 39-cu məhəllənin yollarında aparılıb.

Təmir işlərinin aparıldığı ərazinin sahəsi 27,600 kvadratmetr təşkil edib.

