Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətində Aleksandrovka, Fedorovka, Ukrainka, Şestakovo, Pobeda yaşayış məntəqələri və Çerkasski Tişki kəndinin bir hissəsinə nəzarəti bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Məlumata görə, Rusiya hərbçiləri Novaya Dmitrovka qəsəbəsi istiqamətində də hücuma keçsə də, uğur qazana bilməyib.

