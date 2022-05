Prokurorluq orqanlarının veteranı, uzun illər Baş Prokurorluqda və digər idarələrdə rəhbər vəzifələrdə çalışmış Oktay Qasımov dünyasını dəyişib.



Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, xəstəlik səbəbindən vəfat edib.

Baş Prokurorluq O.Qasımovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı mesajı yayıb.



Qeyd edək ki, Oktay Qasımov “Bakı Abadlıq Xidmətləri” MMC-nin baş direktoru Binnət Əli Qasımovun atasıdır.

