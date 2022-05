İraqın şimalında “Pençe-Kilit” antiterror əməliyyatı nəticəsində indiyədək 73 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə milli müdafiə naziri Hulusi Akar bildirib.

Bundan əlavə, antiterror əməliyyatı zamanı 10 türk əsgəri şəhid olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.