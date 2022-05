Bakının Qaradağ rayonu ərazisində güclü yanğın başlayıb.



Bu dəqiqələrdə davam edən güclü yanğın Xocasən qəsəbəsi tərəfdə baş verib.



Sakinlər tərəfindən demokrat.az-a göndərilən görüntülərdən də aydın olur ki, yanğının miqyası böyükdür.

