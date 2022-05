Paşinyanın qızı Məryəmin videosu yayıldı - VİDEO

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qızı Məryəm ötən gün ölkədəki dəbdəbəli restoranlardan birində görüntülənib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, baş nazirin qızının restoranda peyda olması ölkədəki etirazçıların da gözlərindən yayınmayıb.

Sosial şəbəkənin erməni seqmentində yer alan məlumatlarda deyildiyi kimi, restoranın ətrafında toplanan bir qrup müxalif fəal "Məryəmə və onun atasına erməni xalqı adından salam deyib”.

Həmçinin etirazçılar "türklərsiz Ermənistan!” şüarı da səsləndiriblər.

N.Paşinyanın qızı Məryəm isə bütün bunlara məhəl qoymayaraq, sakit tərzdə restoranda əyləşməyə davam edib.

