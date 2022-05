AzTV Şuşa həbsxanasından maraqlı film hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, filmdə erməni əsirliyində olarkən Şuşa həbsxanasında saxlanılan dustaqların xatirələrinə yer verilib.

Filmi təqdim edirik:



