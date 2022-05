Mayın 10-da ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasından 99 il ötür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fəxri xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib.

