Playboy jurnalının tanınmış modellərindən olan Ana Çeri ABŞ-ın Las-Veqas şəhərindəki otellərdən birində əylənib.

Milli.Az bildirir ki, supermodel hovuz kənarında fotosessiyaya da çəkilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.