Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüylə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin rəsmi tviter hesabında bu barədə paylaşım edilib. Həmin paylaşımda deyilir:

"Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri və dünya siyasətinin parlaq siması ulu öndər Heydər Əliyevi anadan olmasının 99-cu ildönümündə hörmət və ehtiramla yad edirik."

