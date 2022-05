Bu həmlə rusların planını alt-üst edəcək: Könüllülərdən ŞOK HÜCUM PLANI

“Ukraynalı könüllü dəstələr Mariupolu mühasirədən çıxarmaq üçün hücuma hazırlaşır. Hücum planı ordu ilə birgə hazırlanır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azov” alayının keçmiş komandiri Maksim Jorin açıqlama verib. Keçmiş komandir hesab edir ki, Mariupola hücum bir ay əvvəl təşkil edilsəydi uğur əldə etmək daha asan olardı. Onun sözlərinə görə, ruslar hazırda Mariupola əlavə qüvvələr cəlb edərək, bölgədə yaxşı mövqelər tutub. Komandir deyib ki, çətinliklərə baxmayaraq, könüllü dəstələr Mariupolu mühasirədən çıxarmağa hazır olduqlarını bildiriblər.

Mariupola təşkil ediləcək hücumun rusları çətin vəziyyətə salacağını deyən Maksim Jorin, planın uğurlu olacağına inandığını ifadə edib.

