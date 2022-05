Yaponiya Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi qadağalara neft idxalını da əlavə etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya hökumətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Tokio G7 ölkələrinin qəbul etdiyi qərarlara əməl etmək və dəstək olmaq üçün Rusiyadan neft idxalını dayandıracaq. Yaponiya hökuməti Rusiyadan neft idxalının dayandırılmasını mərhələli şəkildə həyata keçirəcək.

