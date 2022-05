Kahivi Leonard adlı amerikalı gələcəkdən gəldiyini deyən şəxsdən aldığı məlumatları sosial mediada paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalının sözlərinə görə, gələcəkdən gələn şəxs ona dünya miqyasında milyonlarla insanın yoxa çıxacağını deyib. Gənc eşitdiyi iddiaları belə nəql edib:

“Xəbərdarlıq: Bu məlumatlar gələcəkdən gələn şəxsdən sızdırılıb. 2022-ci il iyulun 14-də ABŞ-da güclü zələzlə baş verəcək. Avqustun 9-da dünya miqyasında 2 milyon nəfər müəmmalı şəkildə yoxa çıxacaq”.

