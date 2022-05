Rusiya ordusunun Ukraynada verdiyi itkilərin sayı 26 minə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Bildirilir ki, Rusiya ordusunun 199 hərbi təyyarəsi, 158 helikopteri və 1170 tankı sıradan çıxarılıb. Həmçinin rusların 12 gəmisi, 380 pilotsuz uçuş aparatı və digər hərbi texnikaları məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.