İsrail ölkələrimiz arasında dostluq və strateji münasibətlərin qurulmasında Heydər Əliyevin mühüm rolunu xatırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin ölkəmizdəki səfiri Corc Dik öz "Tvitter" platformasında paylaşıb.

Həmin paylaşımda səfir deyib: "Azərbaycanın mərhum prezidenti və Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünü qeyd edərkən İsrail onun ölkələrimiz arasında dostluq və strateji münasibətlərin qurulmasındakı mühüm rolunu xatırlayır."

