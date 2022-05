Rusiya ordusu Popasna yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürərək, Luqansk bölgəsinin inzibati sərhədlərinə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, ötən gecə Rusiya ordusu Ukrayna hərbi birliklərinin və texniki vasitələrinin cəmləşdiyi 16 hərbi düşərgəni məhv edib.

Ukrayna ordusuna məxsus 33 komanda mərkəzi hədəfə alınıb. Açıqlamaya görə, 380 silahlı ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.