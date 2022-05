“Putinin sevgilisi hamilədir” - Kreml rəhbəri bunu biləndə... / İDDİA

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə sevgili olduğu iddia edilən Alina Kabaeva hamilədir.

Metbuat.az “New York Times” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş general-leytenantına məxsus Teleqram kanalında məlumat yayılıb. İddialara görə, Putin sevgilisinin hamilə olduğunu biləndə narahatlıq keçirib. Onun uşağı istəmədəyi irəli sürülür. “New York Times” öz mənbələrinə istinadən məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışıb. Lakin hələlik heç bir mənbə məlumatı təsdiqləməyib.

Qeyd edək ki, Alina Kabaeva Ukrayna müharibəsi səbəbilə Qərbin sanskiyalar siyahısındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.