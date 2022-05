"​Unibank" əməkdaşları arasında intellektual yarışma keçirilib

"Unibank" əməkdaşları arasında ənənəvi “Fibonacci” intellektual yarışması keçirilib.

Yarışmanın keçirilməsində məqsəd, hər zamankı kimi bank əməkdaşlarının əhval-ruhiyyəsini, komanda ruhunu daha da yüksəltmək olub. İnteraktiv yarışda bankın Baş ofis, Bakı və rayon filialları, törəmə təşkilatlarının əməkdaşlarından ibarət 25 komandası iştirak edib. Hərəsi 6 nəfərdən ibarət olan komandalar "Bir komanda ol, bir komanda kimi düşün!" şüarı altında yarışıblar.



“Fibonacci gamification company” tərəfindən keçirilən oyunda komanda üzvlərinin intellektual bilikləri sınağa çəkilib. Yarış müddətində komandalar 7 tur ərzində müxtəlif sualları cavablandırıblar. Çox həyacanlı və maraqlı keçən yarışın sonunda qaliblər müəyyənləşib. “Unicapital”, rəqəmsal bankçılıq və pərakəndə satış bölümlərinin komandaları ən yüksək nəticə göstərərək, yarışın qalibləri olublar.

Unibank-Sənin Bankın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.