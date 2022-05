Ukrayna Futbol Federasiyası millinin xüsusi formasını ictimaiyyətə təqdim edib.

Metbuat.az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, 3 müxtəlif rəngdə - sarı, qırmızı və mavi olan geyimin üzərində Ukraynaya dəstək olan ölkələrin bayraqları təsvir olunub. Onların arasında Azərbaycan bayrağı da yer alıb

Qeyd edək ki, forma DÇ-2022-yə hazırlıq üçün keçiriləcək yoxlama oyunlarında geyiniləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.