Rusiya Prezidenti Vladimir Putin baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovu Ukraynadakı əməliyyatların komandanlığından uzaqlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı hərbi ekspert Oleq Jdanov belə iddia səsləndirib. Onun sözlərinə görə, Gerasimovun yerinə gələcək şəxs daha sərt qərarlar qəbul edəcək. Ekspert Ukraynada müharibənin daha da sərt xarakter alacağını ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.