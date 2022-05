Ən çox narkotik aludəçiliyi olan yaş qrupu açıqlanıb

Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçiləri arasında 25 yaşdan 39 yaşadək olan qruplarda narkotik istifadəçilərinin sayı 5000-i ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə Üzrə Dövlət Komissiyasının illik hesabatında bildirilib.

Belə ki, 5915 qeydiyyata alınmış şəxslə 35-39 yaş qrupunda ən çox narkotik aludəçiliyinə rast gəlinib. Həmin qrupdan 4676-i dispanser qeydiyyatındadır.

30-34 yaş qrupunda 5897, 25-29 yaş aralığında isə 5508 nəfər qeydiyyata götürülüb.

14-17 yaş qrupunda 14 nəfər, 18-24 yaş yaş qrupunda 2313, 40-44 yaş qrupunda 4660, 45-49 yaş qrupunda 4160, 50-54 yaş qrupunda 3010, 55-59 yaş qrupunda 1786, 60-64 yaş qrupunda 1047 nəfər qeydiyyata alınıb. Yaşı 65 və yuxarı olanlarda isə 292 nəfər qeydiyyata alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.