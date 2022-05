Ukrayna ordusu Qara dənizdə İlan adasını rus qüvvələrindən azad etmək üçün hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya ordusu ukraynalı hərbçilərin hücumunun qarşısını alıb. Açıqlamaya görə, ABŞ və Böyük Britaniyadan olan hərbi məsləhətçilərin birbaşa iştirakı və Prezident Vladimir Zelenskinin əmri ilə Ukrayna ordusu İlan adasını ələ keçirmək üçün hücum edib.

Rus qüvvələri hücumun qarşısını alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.