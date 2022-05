Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XVI turdan təxirə salınmış oyuna təyinat almış hakimlərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ” – “Sumqayıt” matçını Rauf Allahverdiyev idarə edəcək.

12 may (cümə axşamı)

19:00. “Qarabağ” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Müslüm Əliyev, Cəmil Quliyev, Elçin Məsiyev

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

“Azersun Arena”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.