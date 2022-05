Paytaxtın bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi paytaxt yollarındakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzdən bildirilib.

1. Bakı-Sumqayıt şossesi – Avtovağzal – Mərkəz istiqamətində sıxlıq

2. Abdulvahab Salamzadə küçəsi – Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq

3. Alı Mustafayev küçəsi - Ziya Bünyadov prospekti (Tunel) istiqamətində sıxlıq

4. Ziya Bünyadov prospekti – 20 Yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq

5. Mikayıl Useynov prospekti –Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq

6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi - Mərkəz istiqamətində sıxlıq

7. Yusif Səfərov küçəsi - Hər iki istiqamətdə sıxlıq

8. Babək prospekti - Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq

9. Heydər Əliyev prospekti - Koroğlu metro stansiyasının yanı - Əsas və kənar yol - Mərkəz istiqamətində sıxlıq

