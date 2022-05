İlon Mask Trampın tviter qadağasını ləğv edəcəyini açıqladı

“Tesla” və “SpaceX”in baş direktoru İlon Mask ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trampa qarşı qoyulan tviter qadağasını ləğv edəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mask özü bildirib.

"Bu, əxlaqi baxımdan pis və axmaq bir qərar idi. Donald Trampa qadağa qoymaq doğru deyildi, səhv idi", - o deyib.

Qeyd edək ki, Trampın 6 yanvar 2021-ci ildə konqres basqınından sonra tviter və feysbuk kimi sosial media hesabları "basqını təşviq etdiyi" səbəbi ilə tamamilə bağlanıb.

