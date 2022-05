“Əl-Cəzirə” telekanalının müxbiri Şirin Abu Akle öldürülüb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, telekanlın yaydığı məlumatda qeyd edilib ki, jurnalist İordan çayının Qərb sahilində qətlə yetirilib. O, başından güllə yarası alıb, nəticədə dünyasını dəyişib. Daha bir jurnalist - Ali as-Samudi də yaralanıb.

Telekanal müxbirin İsrail hərbi qulluqçuları tərəfindən atəşə tutulduğunu iddia edib.

Şirin Abu Akle



