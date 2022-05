Mayın 12-də stend atıcılığı üzrə Azərbaycan Kubokuna start veriləcək.

Federasiyanın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakı Atıcılıq Mərkəzində 3 gün davam edəcək turnir stend atıcılığının səngər və dairəvi növlərində - kişilər, qadınlar və qarışıq komanda kateqoriyalarında keçiriləcək.

Yarışda ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarından ümumilikdə 50 idmançı iştirak edəcək.

