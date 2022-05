Azərbaycan yığmasının voleybolçusu üçqat Macarıstan çempionu olub

Azərbaycan millisinin qadın voleybolçusu Ayşən Abduləzimova "Vaşaş" klubunun heyətində Macarıstan çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançının komandası finalda "Bekeşçaba"nı 5 oyunluq mübarizənin yekununda məğlubiyyətə uğratmağı bacarıb.

İlk 4 qarşılaşmada tərəflər hərəyə 2 dəfə qalib olmuşdularsa, həlledici görüşdə "Vaşaş" rəqibinə səfərdə heç bir şans verməyib - 3:0 (25:20, 25:17, 25:15).

Beləliklə, Abduləzimova "Vaşaş"ın heyətində üçüncü dəfə qızıl medala sahib olub. O, daha öncə Macarıstan Kubokunun ikiqat qalibi adını qazanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.