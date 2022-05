ABŞ-ın Texas ştatında qəribə soyğun hadisəsi törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, soyğunçu əvvəlcə ot biçən aparatla evin həyətindəki otları biçib. Ardınca o, ot biçən aparatı oğurlayaraq ərazidən qaçıb. Lakin polisin gəldiyini müşahidə edən soyğuncu bir neçə yüz metr məsafədə ot biçən aparatı ataraq, qaçıb.

Onun evin həyətindən başqa əşyalar oğurladığı istisna edilmir. Soyğunçunun əməli həm polisi, həm də ev sahibini heyrətə gətirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.