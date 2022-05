Hollandiyada rəsmi səfərdə olan Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan etirazla üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan erməni icmasının nümayəndələri görüşüb. Erməni icmasının bir qrup nümayəndələri Paşinyanı xoş qarşılasa da, digər qrup “Nikol satqındır”, “Xain” şüarları səsləndiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.