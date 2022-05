Azərbaycan cüdoçuları qazanılan medallara görə dünyada birinci pillədə qərarlaşıb

Cüdo üzrə müxtəlif yaş kateqoriyalarında kişilərdən ibarət Azərbaycan yığması ilin əvvəlindən beynəlxalq yarışlarda 25 qızıl, 16 gümüş və 26 bürünc mükafat qazanıb.

Azərbaycan Cüdo Federiyasının Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə, Azərbaycan cüdo üzrə milli yığma komandası kişilər arasında sıralamada 68 medalla dünya ölkələri arasında 1-ci yerdə, ümumi sıralamada isə 3-cü yerdə qərarlaşıb

