“Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Adolf Hitlerdən daha çox təhlükəlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polşanın Baş naziri Mateusz Moraviecki belə açıqlama verib. O bildirib ki, Putinin planları Avropa üçün təhlükə yaradır. “Nə Hitler, nə də Stalin Putin qədər təhlükəli idi. Putinin əmrində ölümcül silahlarla yanaşı, öz planlarının təbliğatını aparmaq üçün mediası var” - deyə Baş nazir bildirib.

