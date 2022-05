“Bölgədə ciddi acılara yol açan bu mənasız müharibə başa çatmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş belə açıqlama verib. O bildirib ki, hər gün Ukraynanı minlərlə insan tərk edir. Quterreşin sözlərinə görə, müharibə iqtisadi böhrana da səbəb olub.

Quterreş qida və enerji sahəsindəki böhrana diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.