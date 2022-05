Bakıda qəza tıxaca səbəb olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə Ceyhun Səlimov küçəsinin kəsişməsində baş verib.

Yol kəsişməsindən üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətindəki körpüdə qəza səbəbindən tıxac yaranıb.

Hal-hazırda DYP əməkdaşları hərəkəti tənzimləyirlər.

