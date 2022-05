Prodüser Təranə Səmədova hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Lalə Azərtaş “Təsir dairəsi” verilişində məlumat verib. O bildirib ki, prodüser polisə müqavimət göstərdiyi üçün saxlanılıb. Prodüser 400 manat cərimə ödədikdən sonra sərbəst buraxılıb.

Xatırladaq ki, 7 aylıq hamilə olan Təranə Səmədova ötən ay da polisə müqavimətə görə saxlanılmış və 200 manat cərimə ödədikdən sonra sərbəst buraxılmışdı.

