“Bayden adminstrasiyası Konqresdən Türkiyəyə yeni silahların satışını nəzərdə tutan sənədə icazə verilməsini tələb edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Wall Street Journal” nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, həmin sənəddə F-16 təyyarələri ilə yanaşı çox sayda döyüş sursatlarının Türkiyəyə verilməsi yer alır.

Bildirilir ki, Türkiyə ABŞ-danAİM-9 raketləri, AİM-120 raketləri və bəzi radar sistemləri tələb edib. Sənədin yaxın aylarda Konqresə göndərilməsi nəzərdə tutulur.

