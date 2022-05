Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə “Grand Chess Tour” seriyasının birinci mərhələsi olan “Superbet Chess Classic” turnirində növbəti görüşünü keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız rusiyalı Yan Nepomnyaşi ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Məmmədyarov I turda Uesli Soya (ABŞ), V turda Fabiano Karuanaya (ABŞ) uduzub.

