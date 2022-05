Çində Tibet hava yollarına məxsus təyyarə havaya qalxarkən qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, laynerdə yanğın baş verib. Bildirilir ki, hadisə zamanı laynerdə 113 sərnişin və 9 heyət üzvü olub. Təxliyə zamanı 40-dan çox sərnişin xəsarət alıb. Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsində sonra alovun qarşısı alınıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

